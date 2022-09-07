Miralem Pjanic'in yeni takımı resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Barcelona'dan ayrılarak BAE ekiplerinden Al Sharjah'a transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Miralem Pjanic'in yeni takımı resmen açıklandı
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07 Eylül 2022 19:36
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren 32 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Sharjah Kulübü, bonservisi Barcelona'da bulunan Miralem Pjanic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Pjanic için Barcelona'ya bonservis bedeli ödenmediği ifade edildi.

Miralem Pjanic, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Görsel kaynak: Al Sharjah Twitter

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