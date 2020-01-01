Minnesota, Aaron Gordon ile ilgileniyor

Minnesota Timberwolves'un, Orlando Magic forveti Aaron Gordon için takas yapmakla ilgilendiği iddia edildi.



Son raporlar, Minnesota'nın bu yılki Draft'ın ilk seçimi karşılığında Gordon'u almakla ilgilendiğini gösterdi.



Timberwolves muhabiri Darren Wolfson, kendi podcast'inde konuyla ilgili şunları söyledi:



"Wolves'un Şubat ayında Orlando'dan Aaron Gordon'la takas ilgisi vardı. Bence bu değişmedi. Wolves, Jrue Holiday ile de şansını denemişti. Buradaki sorun biraz daha yaşlı olması ve gelecek sezondan sonra kontratından vazgeçebilecek olması. Tüm işaretler, onun gelecek sezondan sonra çekileceğini gösteriyor."



Magic yeniden yapılanma aşamasına girmek istiyor. Johnathan Isaac ve Markelle Fultz ile halihazırda iki yetenekli genç oyuncusu olan Magic, 1 numaralı seçimi de alarak Fultz ve Issac'in yanında üçüncü bir genç oyuncu ile yapılanmayı planlıyor.



Gordon, 14.4 sayı, 7.7 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları ile biraz düşüşte olduğu bir yıl geçirmişti.



