Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya

Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, ilk gün tatamiden 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya
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25 Eylül 2022 00:41
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, ilk gün tatamiden 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla ayrıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününü, minik judokalar 14 madalyayla tamamladı.

Madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle:

Kadınlar

24 kilo: Belinay Özkaynak (altın), Azra Bakın (gümüş)

28 kilo: Ahsen Yıldırım (altın), Yağmur Kırdar (gümüş)

32 kilo: Sema Nur Yüksel (altın), Ravzanur Doğrul (bronz)

36 kilo: Yağmur İpek Akçay (altın), Berra Çakal (gümüş)

40 kilo: Betül Yılmaz (altın)

Erkekler

26 kilo: Amed Altın (gümüş)

30 kilo: Kerem Gür (bronz)

34 kilo: Samet Buluk (gümüş)

38 kilo: Mirsad Özüer (bronz)

42 kilo: Yiğit Erdal Günuğur (gümüş).

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