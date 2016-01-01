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Milwaukee Bucks, Beyaz Saray'ı ziyaret etti!

Milwaukee Bucks, 2016'dan beri Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk NBA şampiyonluk takımı oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milwaukee Bucks, 2016'dan beri Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk NBA şampiyonluk takımı oldu.

Bucks, 2020-21 sezonundaki NBA şampiyonluğunu kutlamak için Beyaz Saray'ı ziyaret etti. Ziyaretle birlikte Bucks, 2016'dan bu yana ligde Beyaz Saray'da şampiyonluğunu kutlayan ilk takım oldu.

Giannis Antetokounmpo ve arkadaşları ABD başkanı Joe Biden ile görüşme fırsatı bularak, kendisine özel bir Milwaukee Bucks forması da hediye ettiler.

En son Beyaz Saray'ı ziyaret eden NBA takımı, 2016 yılında halen görevde olan eski başkan Barack Obama ile şampiyonluğu kutlayan LeBron James liderliğindeki Cleveland Cavaliers'tı. Ancak o ziyaretten bu yana, bir önceki ABD başkanı Donald Trump'ın görev süresinde hiçbir NBA şampiyonu ekip Washington'a gitmemişti.

Bucks, 2021 NBA Finalleri'nde Phoenix Suns'ı altı maçta yenerek 1971'den bu yana ilk NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.


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