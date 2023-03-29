Milot Rashica'nın gözü Adana Demirspor'da!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 27. haftada Adana Demirspor ile sahasında karşılaşacak.Kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan sarı kırmızılı takımda teknik heyetin en çok güvendiği isimlerin başında Milot Rashica geliyor.Son haftaların formda ismi Milot Rashica da mücadeleye özel olarak hazırlanıyor.Bir süredir sakatlığı bulunan ve formasından uzak kalan Dries Mertens de maça yetişmek için özel çaba harcıyor.Buruk da eğer orta sahada istediği kurguyu uygulayabilirse, rakibini bu oyuncularıyla devirmekten başka bir şey düşünmüyor.