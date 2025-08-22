Milot Rashica'dan sezonun ilk golü!

Beşiktaş'ta Milot Rashica, play-off turundaki Lausanne maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı kanat oyuncusu, 45. dakikada attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı.
Rashica, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta görev yaparken, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 3. golünü attı.
