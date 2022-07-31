Milliler, İspanya'ya mağlup oldu

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, İspanya'ya mağlup oldu
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31 Temmuz 2022 22:49
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu.

Sadece 1 sayı üretebildiği ilk periyodu 12 sayı farkla 13-1 geride kapatan Türkiye, devreyi 27-24 yenik tamamladı. Üçüncü periyodu 47-38 galip tamamlayan İspanya, müsabakayı 64-56 kazandı.

İlk yenilgisini alan Türkiye, gruptaki son maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

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