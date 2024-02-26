Milli yüzücüler, Bulgaristan'da 38 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Sharks Kupası'nda 38 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücüler, Bulgaristan'da 38 madalya kazandı
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26 Şubat 2024 14:22
Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Sharks Kupası'nda 38 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burgaz kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Milliler organizasyonda 15 altın, 12 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı. Kadınlarda takım halinde birinci, erkeklerde ise ikinci olan milliler, toplamda da ikincilik kupasını kaldırdı.

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