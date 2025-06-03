Milli yüzücü Selin Hürmeriç, altın madalya kazandı!

Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupasında, Milli yüzücümüz Selin Hürmeriç altın madalyanın sahibi oldu.

calendar 03 Haziran 2025 22:50
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli yüzücü Selin Hürmeriç, altın madalya kazandı!
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Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci olarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör ise serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.


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