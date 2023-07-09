Milli yüzücü Merve Tuncel'den gümüş madalya!

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Merve Tuncel, gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Merve Tuncel'den gümüş madalya!
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09 Temmuz 2023 22:58
Milli yüzücü Merve Tuncel, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

 Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stil finalinde 4:10.44'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu, şampiyonada daha önce 1500 metre serbest stilde ve 800 metre serbest stilde 2 altın madalya elde etmişti.

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