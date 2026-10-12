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Şampiyonlar Kupası'nda zafer ikinci kez Galatasaray'ın

Galatasaray Madeş Mobilya, Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup ederek 2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı tarihinde ikinci kez kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Kupası'nda zafer ikinci kez Galatasaray'ın
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2026 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Galatasaray Madeş Mobilya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırıkkale Merkez Yeni Spor Salonu'ndaki mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Voleybol Fedarasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, yerinde izledi.

Karşılaşmaya blok sayılarıyla başlayan Galatasaray, ilk bölümde 6-2 üstünlük kurdu. Efe Bayram'ın servis turunda 4 sayılık seri yakalayan Ziraat Bankkart, farkı kapattı: 6-6. Karşılıklı sayılarla devam eden sette sarı-kırmızılılar, 3 sayılık (15-18) avantaj yakaladı. Son bölümde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, ilk seti 25-22 üstün tamamladı.

İkinci sete etkili başlayan Galatasaray, 3 sayılık fark (3-6) yakaladı. Karşılıklı sayılarla fark korunduktan (14-17) sonra sarı-kırmızılı ekip, Ma'a ve Patry ile 20'li sayılara ulaştı: 15-20. Setin son bölümünde Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis turunda farkı azaltsa da Galatasaray, ikinci seti 25-21 kazandı.

Üçüncü setin ilk 10 oyunu 5-5 eşitlikle geçildi. Daha sonra üst üste 3 sayı bulan Ziraat Bankkart, Galatasaray Başantrenörü Andrea Gardini'ye mola aldırdı. Molanın ardından oyuna denge gelirken 3 sayılık fark (15-12) korundu. Rakibine farkı kapatma şansı vermeyen başkent ekibi, Nimir Abdelaziz'in 10 sayıyla damga vurduğu seti 25-19 kazanarak seride durumu 2-1'e getirdi.

İki takımın karşılıklı sayılarıyla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankkart, ilk bölümü 7-5 önde geçti. Etkili hücumlarla 8-3'lük üstünlük kuran Galatasaray, 3 sayılık avatantaj yakaladı: 10-13. Dengeli geçen bölümün ardından Ziraat Bankkart, Abdelaziz'in servis sayısıyla farkı 1'e (19-20) indirdi. Son bölümde avantajını koruyan Galatasaray, son seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak kupaya uzandı.

- Galatasaray'ın ikinci zaferi

Ziraat Bankkart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya, kupada 2. kez mutlu sona ulaştı.

İlk zaferini 2019'da yaşayan Galatasaray, 2026'da da kupayı müzesine götürdü.

Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Ziraat Bankası 5 2010, 2021, 2022, 2023, 2025
Fenerbahçe 4 2011, 2012, 2017, 2020
Halkbank 4 2013, 2014, 2015, 2018
Galatasaray 2 2019, 2026
İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1 2009
Arkas Spor 1 2024

Salon: Kırıkkale Merkez Yeni

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankkart: Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Tonuitti (Berkay Bayraktar, Gladyr, Burakhan Tosun)

Galatasaray Madeş Mobilya: Doğukan Ulu, Ma'a, Efe Mandıracı, Faik Samed Güneş, Patry, Maar (Abdulsamet Yalçın, Can Koç, Gökçen Yüksel)

Setler: 22-25, 21-25, 25-19, 21-25

Süre: 121 dakika (31, 31, 27, 32)

 

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