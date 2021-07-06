Milli yüzücü Merve'den rekor geldi!

Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda rekor kırdı. İtalya'daki organizasyonda kadınlar 800 metre serbest stil elemelerinde yarışan 16 yaşındaki sporcu, 8.28.03'lük derecesiyle şampiyona rekorunun yeni sahibi oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Merve'den rekor geldi!
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06 Temmuz 2021 19:58
Milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa Gençler Şampiyonası rekoru kırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da başlayan şampiyonada kadınlar 800 metre serbest stil elemelerinde yarışan 16 yaşındaki Merve Tuncel, 8.28.03'lük derecesiyle şampiyona rekorunun yeni sahibi oldu.

Bir önceki rekor, 2019 yılında Rusya'nın Kazan kentindeki şampiyonada İtalyan Giulia Salin tarafından 8.29.19 ile kırılmıştı.

Milli sporcu, yarın akşam seansında finalde madalya mücadelesi verecek.

Merve Tuncel, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda, 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırmıştı.


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