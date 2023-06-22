Milli yelkenci Nazlı Çağla, Almanya'da şampiyon oldu

Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Almanya'da düzenlenen turnuvayı birincilikle tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli yelkenci Nazlı Çağla, Almanya'da şampiyon oldu
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22 Haziran 2023 17:16
Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Almanya'da düzenlenen Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ILCA 6 kategorisinde birinci sırayı aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-22 Haziran tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilen ve 21 ülkeden toplam 43 sporcunun mücadele ettiği Kieler Woche 2023 Yarışları'nda ay-yıldızlı yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, ILCA 6 kategorisinde zirveye çıktı.

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