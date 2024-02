Milli tenisçiler 'en özel madalya' için hazırlanıyor

Özel Sporcular Tenis Milli Takımı, ilk kez katılacakları Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) madalya kazanmayı amaçlıyor.



Trisome Oyunları'nın ikincisi, 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



Oyunlarda mücadele edecek "özel tenisçiler", hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.



Özel Sporcular Tenis Milli Takımı Başantrenörü Gözde Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi'nin kortlarında çalıştıklarını söyledi.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ile Ankara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Aydemir, "Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığının kortlarında antrenmanlarımızı yapıyorduk. Protokol kapsamında kampımızı, ilk kez Ankara Üniversitesinin ortaklığıyla bu kortlarda yapıyoruz. Çok memnun kaldık. Çok destek oldular. Konaklama, ulaşım, beslenme, her imkanı bize sundular." ifadelerini kullandı.



Organizasyona kadar Ankara'da çalışacaklarını belirten Aydemir, "Oyunlarda tenis branşında ilk defa yarışacağız. Çocuklarıma güveniyorum, onlardan madalya bekliyoruz." dedi.



Antalya'da 2020'de yapılması gereken Trisome Oyunları'nın pandemi nedeniyle ertelendiğini dile getiren başantrenör Aydemir, şöyle devam etti:



"Oyunlar yine Antalya'da yapılacak. Tenis branşında ilk tecrübemiz olacak. İnşallah madalyayla ayrılacağız. Takımımız 2 kadın ve 2 erkek sporcudan oluşuyor. Ev sahipliği yapacağımız organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Çocuklarımız çok çalıştılar, çok emek verdiler. 5 senedir birlikteyiz. 2020 öncesi zaten milli takım kamplarımız, hazırlık çalışmalarımız olmuştu. 2020 iptal olduğu için 2019'dan bu yana aynı çocuklarla çalışmalarımız sürüyor. Yeni çocuklarımız da katıldı ama bu kadromuz, bir önceki Trisome Oyunları'ndaki kadromuz. O kadroyla devam ediyoruz. Özellikle çift erkeklerde Arda ve Onur'un çok iyi ikili olacağını düşünüyorum."



- Bir sonraki aşama VIRTUS Oyunları



Gözde Aydemir, oyunlarda elde edecekleri başarıyla bu branşa ilginin artacağını düşündüklerini belirterek, "Trisome'den sonra tenis branşı daha canlanacak. Eylül ayında Fransa'da VIRTUS Oyunları var. Burada down, mental ve otizmli sporcuların hepsi tenis branşında yarışabiliyor. Bu oyunlarda da ülkemizi temsil etmeyi çok isteriz. Trisome Oyunları'ndan sonra mental ve otizmde de tenis branşını aktif etmeyi, milli takım seçmesi yapmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ailelere de çağrıda bulunan Aydemir, şunları kaydetti:



"Daha çok çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Bu branşta da altın madalyalar almak istiyoruz. Bizim için Trisome Oyunları bir adım. Burada elde edeceğimiz başarılarla daha fazla sporcu bu branşı yapacaktır. Ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesini istiyoruz. En azından denesinler. Bu branş olmaz, başka branş olur. Çünkü tenis branşına gelip yapamayıp, başka branşlara yönlendirdiğimiz ya da o branşlardan bize gelen sporcular var. Gülnida çok küçükken cimnastik yapmış. Onun da kattığı artılar var. Arda basketbol oynamış, burada daha verimli oldu. Denesinler, vazgeçmesinler."



Antalya'da düzenlenecek Trisome Oyunları'nda Türkiye'yi tenis branşında özel sporcular Arda Fatih Onat, Gülnida Daşdan, Onur Korkmaz ve Kadriye Berfin Aşık temsil edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU