Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi

Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'da Diana Martynov'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi
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10 Aralık 2023 02:00
Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'da finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ayla, organizasyonun yarı finalinde Fransız Diana Martynov ile karşılaştı.

Rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Ayla, finale yükseldi. Ayla finalde Hırvat Ruzic Antonia'ya ile karşılaşacak.

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