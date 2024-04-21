Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen W35 Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da şampiyon oldu
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21 Nisan 2024 14:52
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen W35 Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.

Yarı finalde ev sahibi ülkeden Beatrice Ricci'yi mağlup eden Ayla'nın finaldeki rakibi Çek Lucie Havlickova, maçtan çekildi.

Milli tenisçi, böylece kariyerinin en önemli tekler şampiyonluğunu kazandı.

Teklerde 12. şampiyonluğuna ulaşan Ayla Aksu, en son 2021'de W15 turnuvasında birincilik elde etmişti.

 
 
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