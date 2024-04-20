Milli tenisçi Ayla Aksu finale yükseldi

Milli tenisçi Ayla Aksu, Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Ayla Aksu finale yükseldi
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20 Nisan 2024 16:11
Milli tenisçi Ayla Aksu, İtalya'da düzenlenen Santa Margherita di Pula Turnuvası'nda tek kadınlarda finale çıktı.

Ayla, çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Fransız Nahia Berecoechea'yı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale kaldı.

Yarı finalde ev sahibi ülkeden Beatrice Ricci'yi 6-3 ve 7-6'lık set sonuçlarıyla 2-0 mağlup eden Ayla, finale yükseldi.

Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak yer alan milli tenisçi, bu yılki ilk finalinde yarın Çek Lucie Havlickova ile karşı karşıya gelecek.

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