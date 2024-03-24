Milli Takımımızda tebriklerin adresi İsmail Yüksek

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı hazırlık maçında sergilediği performansla dikkatleri çeken İsmail Yüksek, herkesin büyük beğenisini kazandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Milli Takımımızda tebriklerin adresi İsmail Yüksek
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24 Mart 2024 13:04
Son güncelleme 24 Mart 2024 13:05
A Milli Takımımızın kadrosunda yer alan Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden İsmail Yüksek, Macaristan karşısındaki performansıyla büyük beğeni kazandı.

Sahada basmadık yer bırakmayan İsmail, önceki günkü karşılaşmada girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.

59 pasın 51'inde hedefi bulan ve 5 de top çalan yıldız futbolcu, herkesin büyük beğenisini kazandı.

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