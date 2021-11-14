Milli Takım'da Stefan Kuntz etkisi

Şenol Güneş'in ardından Milli Takım 'ın başına geçen Stefan Kuntz ilk maçında Norveç beraberliği ile başlamış, ardından Letonya galibiyetiyle iddiamızın sürmesini sağlamıştı. Alman teknik adam Norveç'e karşı 5 gollük averajı düzeltmemiz gereken maçta Cebelitarık karşısına ofansif bir kadroyla çıkıp gereken farkı yakaladı. 4-1- 4-1'den 4-4-2'ye dönen Kuntz, çift forvetle daha çok gol bulma stratejisinde başarılı oldu, Cebelitarık karşısında 6-0'lık skorla istediğini aldı.



AVERAJ FARKI KAPANDI



Norveç'in de berabere kalmasıyla puanları eşitleyen ve averaj üstünlüğünü de ele geçiren Türkiye, salı günü oynayacağı Karadağ deplasmanında da kazanıp en kötü ihtimalle ikinci olarak Play- Off oynamanın hesaplarını yapıyor. Kuntz bu hedefine ulaşması durumunda 4 maçta toplayacağı 10 puanla Dünya Kupası yolunda şansımızın sürmesinde büyük pay sahibi olacak.





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