Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu riske edilmedi

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maç için bugün Bologna'ya yapacağı yolculuk öncesinde Türkiye'deki son çalışmasını gerçekleştirdi.Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çeviklik çalışması yapıldı. Ardından taktik çalışmasına geçildi ve son bölümde yarı sahada taktik oyun oynandı.Ay-Yıldızlıların bugünkü idmanına Ferdi Kadıoğlu tedbir amaçlı olarak katılmadı. TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da antrenmanı izledi.A Millî Takım kafilesi, bugün saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Bologna kentine seyahat edecek. A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, TSİ 20.00'de Renato Dall'Ara Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım oyuncuları, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.