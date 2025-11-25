Milli sporculardan Avrupa Para Masa Tenisi'nde 4 madalya

Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen organizasyon, çiftler müsabakalarıyla tamamlandı.
Karışık çiftler sınıf 10 kategorisinde mücadele eden İrem Oluk ile Ali Öztürk, gruplarında 3 galibiyetle ilk sırayı alarak şampiyon oldu.
Hatice Duman-Merve Sefa Özsu ikilisi, çift kadınlar sınıf 10 finalinde Hırvatistan'dan Andela Muzinic Vincetic ile Helena Dretar Karic'e 3-2 yenilerek gümüş madalya aldı.
Nergiz Altıntaş ile Abdullah Öztürk, karışık çiftler sınıf 7'de, Merve Sefa Özsu ile Hamza Çalışkan da karışık çiftler sınıf 10'da bronz madalya elde etti.
