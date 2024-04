Milli paratriatloncu Uğurcan Özer, ilki başarmak istiyor

Mersin'de düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası'nda kategorisinde şampiyon olan milli sporcu Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılmak için büyük avantaj elde etti.



Kentte, 21 Nisan'da düzenlenen Dünya Paratriatlon Kupası'nda zorlu parkurları 58 dakika 49 saniyede tamamlayarak PTS5 kategorisinde şampiyonluk elde eden Uğurcan Özer, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kapıyı araladı.



Milli sporcu, Mersin'deki başarısıyla mücadele ettiği kategorinin olimpiyat sıralamasında 9. basamağa gelerek avantaj sağladı.



Uğurcan Özer, süreç içerisinde İspanya, Özbekistan, Fransa ve İtalya'da yapılacak dünya kupalarında başarılarını sürdürerek paralimpik oyunlarına triatlon branşında katılan ilk Türk sporcu olmayı hedefliyor.



Uğurcan Özer, AA muhabirine, Mersin'deki organizasyonda elde ettiği şampiyonlukla gurur duyduğunu söyledi.



Başarılı olabilmek için yıllardır yoğun çaba gösterdiğini anlatan Uğurcan, son olarak Mersin'deki şampiyonluğun kendisini motive ettiğini belirtti.



Bu yarışta aldığı puanın çok önemli olduğunu dile getiren Uğurcan, "Mersin'de elde ettiğim başarı Paris Paralimpik Oyunları yolunda önemli bir puandı. Buradan sonra 4 yarışımız daha olacak. O yarışlara da aynı özveriyle ve inançla çalışmaya devam edip oralarda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim." diye konuştu.



Milli sporcu, Paris Paralimpik Oyunları için antrenörü Mert Onaran ile yoğun şekilde çalıştıklarını aktardı.



Süreçte her şeyi plan dahilinde gerçekleştirdiklerine değinen Uğurcan, şunları kaydetti:



"Çalışmalarımıza askeri kamp sistemiyle devam ediyoruz. Aileden uzak, tamamen antrenman odaklı çalışıyoruz. Uykumuzdan beslenmemize, sosyal yaşantımıza kadar her şeye dikkat ediyoruz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Paris'te ilk 5'te olmayı hedefliyorum. Madalya neden olmasın. Mersin'de başardık. Orada da başarabiliriz. Önümüzdeki yarışları hedeflediğimiz, planladığımız şekilde tamamlarsak, performansımızı stabil tuttuğumuzda ülkemizi Paris'te onurlandıracağım."



"İlki başarmak istiyoruz"



Milli takım antrenörü Mert Onaran ise Uğurcan'ın elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduklarını ve bu başarı için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.



Dünya Paratriatlon Kupası'nda kazandıkları şampiyonluğun Paris 2024 Paralimpik Oyunları için büyük avantaj sağladığını vurgulayan Onaran, şöyle konuştu:



"Şu an dünya sıralamasında 9'uncu sıradayız. Olimpiyatlarla ilgili sıralamanın belli olacağı tarih 1 Temmuz. Mersin'de almış olduğumuz puanla olimpik listeye girdiğimizi garantiledik diyebiliriz. İlk 11 sporcu alınacak. İlk 9 sporcu direkt alınıyor. Mersin'de aldığımız puan çok değerli. Tarihimizde daha paralimpik oyunlarına triatlon branşında katılan bir sporcumuz yok. İlki başarmak istiyoruz. Oraya gidip madalya alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."