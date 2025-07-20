20 Temmuz
Union St.Gilloise-Club Brugge
19:30
20 Temmuz
Nizhny Novgorod-FC Krasnodar
15:30
20 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FC Rostov
18:00
20 Temmuz
FK Akhmat-Kazan
20:30
20 Temmuz
Vejle Boldklub-Randers FC
0-011'
20 Temmuz
Soenderjyske-AGF
17:00
20 Temmuz
FC Midtjylland-OB
19:00
20 Temmuz
Broendby IF-Silkeborg
21:00
20 Temmuz
Vaalerenga-FK Haugesund
15:30

Milli paralimpik sporcu Melda Kolayca olimpiyat için yüzüyor

Paralimpik Milli yüzücü Melda Kolayca, Los Angeles 2028 bileti için azimle çalışıyor.

calendar 20 Temmuz 2025 13:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli paralimpik sporcu Melda Kolayca olimpiyat için yüzüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olan paralimpik milli yüzücü Melda Kolayca, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları kotası alabilmek için azimle çalışıyor.

Küçükken fizyoterapiste gitmemek için 9 yaşında yüzme kursuna yazılan 21 yaşındaki Kolayca, yüzme kariyerine birçok ulusal ve uluslararası başarı sığdırdı.

Fransa'da 2022 yılında 64 ülkeden 3 bin 500 sporcunun yarıştığı dünya şampiyonasında 200 metre karışık stil kadınlarda dünya birinciliği, 50 metre kelebek stil kadınlarda ise dünya üçüncülüğü elde eden Kolayca, 2019'da Belarus'ta düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Turnuvası'nda ise Avrupa 2'incisi oldu.


100 metre kelebek yüzme ile 200 metre karışık yüzmede Türkiye rekorları bulunan Kolayca, 70 Türkiye birinciliği, 3'er kez de ikinci ve üçüncülük madalyalarını aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve paralimpik milli takımında Türkiye'yi temsil eden Kolayca, olimpiyat kotası için çalışmalarını sürdürüyor.

"Antrenörümle belirlediğimiz programa uygun antrenmanlara devam ediyoruz"

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Melda Kolayca, AA muhabirine, 12 yıldır yüzme sporunun içinde bulunduğunu söyledi.

Doğuştan sağ kolunda gelişim geriliği olduğunu dile getiren Kolayca, şöyle devam etti:

"Annem beni küçüklüğümden beri yüzmeye yazdırmak istiyormuş, ben kaçıyormuşum. Ondan yıllar sonra ailem beni yüzmeye yazdırmak istedi. Ben de bu sefer kabul ettim. Öyle başladık yüzmeye. Yüzmeye başlayana kadar hayatım sürekli fizyoterapistle beraber geçiyordu. Birçok ameliyat geçirdim her sene ameliyat oluyordum. Her gün fizyoterapiye gidiyordum. Aslında benim yüzmeye başlamamın bir sebebi artık fizyoterapiden sıkılmamdı. O yüzden her şeyi bırakarak yüzmeye başladım."

Kolayca, yüzmeye başladıktan sonra bu sporu sevdiğini ve 6 ay içinde yarışmalara katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"12 yılda 3 Türkiye üçüncülüğü, 3 Türkiye ikinciliği, 70 Türkiye birinciliğim bulunmakta. Aynı zamanda bir Avrupa ikinciliğim ve en son da en büyük başarı elde ettiğim dünya birinciliği ve dünya üçüncülüğüm bulunuyor. Bundan sonraki hedefim olimpiyat. Yani bir tek o kaldı denemediğim. Olimpiyatlara da gitmek istiyorum. Önümüzde 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları var. Antrenörümle belirlediğimiz programa uygun antrenmanlara devam ediyoruz."

Antrenör Çetin Arslan: "Haftanın 6 günü, günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz"

Melda Kolayca'nın antrenörü Çetin Arslan da sporcusuyla 4 yıldır çalıştıklarını ifade etti.

Arslan, Melda'nın yetenekli ve kendisini kanıtlamış bir sporcu olduğunu belirterek, "Melda ile çalıştıktan 6-7 ay sonra dünya şampiyonasına katıldık. Kendisi burada dünya şampiyonu oldu. Birkaç uluslararası özel turnuva, Türkiye şampiyonlukları, Türkiye rekorları. Hedefimiz Melda ile önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası ve sonrasında olimpiyat elemelerine katılabilmek. Haftanın 6 günü, günde 2,5 saat antrenman yapıyoruz. Diyetisyen ve kondisyon antrenmanlarımız oluyor. Hedefimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatlarına gidebilmek veya o kotaya girebilmek." diye konuştu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.