Milli para tenisçi Ahmet Kaplan'dan İspanya'da çifte ikincilik

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İspanya'da düzenlenen Tram Barcelona Açık'ta tekler ve çiftlerde ikincilik elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para tenisçi Ahmet Kaplan'dan İspanya'da çifte ikincilik
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26 Mayıs 2024 15:43
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, İspanya'da düzenlenen Tram Barcelona Açık'ta tekler ve çiftlerde ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'da düzenlenen Tram Barcelona Açık turnuvasında milli sporcumuz Ahmet Kaplan, teklerde ve çiftlerde partneri Niels Vink ile quad kategorisinde ikincilik elde etti." denildi.

 

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