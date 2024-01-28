Milli para badmintonculardan 4 madalya

Türk sporcular, Uluslararası Mısır Para Badminton Turnuvası'nda 3 altın, 1 gümüş madalya kazandı.



Başkent Kahire'nin ev sahipliği yaptığı turnuva, final maçlarıyla tamamlandı.



Teklerde mücadele eden milli sporculardan Burak May, erkekler SU5, Emine Seçkin de kadınlar WH2 kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.



Emine Seçkin ayrıca Hint partneri Prem Kumar Ale ile beraber karışık çiftler WH1-WH2 kategorisinde de altın madalyanın sahibi oldu.



Burak May ile Fuat Soruklu ise çift erkekler SU5 kategorisinde gümüş madalya aldı.



