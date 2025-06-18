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Milli para atlet Mehmet Eğilmez, Tunus'ta altın madalya kazandı

Milli Para Atlet Mehmet Emin Eğilmez, Tunus'taki Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde 1500 metrede altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonası barajını geçti.

calendar 18 Haziran 2025 23:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para atlet Mehmet Eğilmez, Tunus'ta altın madalya kazandı
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Özel sporcu Mehmet Emin Eğilmez, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarında 1500 metrede altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mehmet Emin, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında 1500 metre yarışında 4.01.31'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve Dünya Şampiyonası barajını geçmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Mehmet Emin Eğilmez'in elde ettiği bu derece, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Dünya Şampiyonası barajını aşması, sporcumuzun yeteneğini ve çalışkanlığını göstermektedir. Başta kafile başkanımız Cem Elibol'a, yüksek performans direktörü Aytunç Göz'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Tunus'ta yarışan tüm özel sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



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