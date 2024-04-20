Milli okçular, 2024 Dünya Kupası 1. ayak yarışlarına katılacak

Milli okçular, Çin'de düzenlenecek 2024 Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında Türkiye adına mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçular, 2024 Dünya Kupası 1. ayak yarışlarına katılacak
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20 Nisan 2024 22:05
Milli sporcular, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından Çin'de düzenlenecek 2024 Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 23-28 Nisan tarihlerinde Şanghay kentinde gerçekleştirilecek.

Yarışmada Türkiye adına makaralı yay erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin;
makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun; klasik yay erkeklerde Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer; klasik yay kadınlarda ise Aslı Er, Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır ve Fatma Maraşlı madalya mücadelesi verecek.

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