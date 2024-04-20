Milli okçular, 2024 Dünya Kupası 1. ayak yarışlarına katılacak

Milli sporcular, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından Çin'de düzenlenecek 2024 Dünya Kupası 1. ayak yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 23-28 Nisan tarihlerinde Şanghay kentinde gerçekleştirilecek.
Yarışmada Türkiye adına makaralı yay erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin;
makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun; klasik yay erkeklerde Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer; klasik yay kadınlarda ise Aslı Er, Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır ve Fatma Maraşlı madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 23-28 Nisan tarihlerinde Şanghay kentinde gerçekleştirilecek.
Yarışmada Türkiye adına makaralı yay erkekler kategorisinde Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin;
makaralı yay kadınlarda Ayşe Bera Süzer, Begüm Yuva ve Hazal Burun; klasik yay erkeklerde Berkay Akkoyun, Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer; klasik yay kadınlarda ise Aslı Er, Dünya Yenihayat, Elif Berra Gökkır ve Fatma Maraşlı madalya mücadelesi verecek.
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