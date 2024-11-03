Milli motosikletçi Deniz Öncü, Malezya'da 7. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Malezya etabını 7. sırada tamamladı.
Sepang Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın 19. etabında yarışan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Deniz Öncü, damalı bayrağı 7. sırada geçti.
Yarışı, Deniz'in takım arkadaşı İtalyan Celestino Vietti kazandı. İspanyol pilotlardan Jorge Navarro ikinci, Izan Guevara ise üçüncü sırada yer aldı.
Pilotlar klasmanında Japon Ai Ogura, geçen hafta Moto2'de 2024 dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.
Sepang Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın 19. etabında yarışan Red Bull KTM Ajo sürücüsü Deniz Öncü, damalı bayrağı 7. sırada geçti.
Yarışı, Deniz'in takım arkadaşı İtalyan Celestino Vietti kazandı. İspanyol pilotlardan Jorge Navarro ikinci, Izan Guevara ise üçüncü sırada yer aldı.
Pilotlar klasmanında Japon Ai Ogura, geçen hafta Moto2'de 2024 dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.