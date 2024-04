Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da sekizinci

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda'daki üçüncü ayağında gerçekleştirilen ilk yarışı 8. sırada tamamladı.



Assen şehrindeki TT Assen Pisti'ndeki Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü etabının ilk yarışına milli sporculardan Bahattin Sofuoğlu, 7. sıradan, Superpole seansında kaza yapan Can Öncü ise 20. sıradan start aldı.



MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışan ay-yıldızlı motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu, ilk yarışı 8. sırada bitirdi. Kawasaki Puccetti adına piste çıkan Can Öncü ise yarışı 16. sırada tamamladı.



Yarışı, Ducati pilotu Adrian Huertas birinci, Yamaha pilotu Stefano Manzi ikinci, bir başka Yamaha pilotu Valentin Debise de üçüncü sırada bitirdi.



Be sezon FIM R3 Blu Cru Dünya Kupası'nda yarışmaya devam eden ay-yıldızlı sporculardan Mert Konuk da ilk yarışını 13. sırada tamamladı.



Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü yarın TSİ 16.15'te podyuma çıkmak için mücadele edecek.



Mert Konuk da FIM R3 Blu Cru Dünya Kupası'nda pazar günü TSİ 12.50'de ikinci yarışta start alacak.