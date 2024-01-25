Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan FIS Kupası'nda altın madalya

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te düzenlenen FIS Kupası'nda slalom yarışında altın madalya kazandı.

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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'dan FIS Kupası'nda altın madalya
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25 Ocak 2024 01:16
Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te düzenlenen FIS Kupası'nda slalom yarışında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alp disiplini milli takım sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te devam eden FIS Kupası'nın ikinci gününde slalom yarışında altın madalya kazandı.

Federasyon, başarısından ötürü milli sporcu Ceren'i ve antrenörü Hannes Erich Brenner'i tebrik etti.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'teki FIS Kupası'nın ilk günündeki yarışlarda da birer altın ve bronz madalya kazanmıştı.

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