Milli karatecilerden 7 madalya

Milli karateciler, Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bielsko Biala kentinde gerçekleştirilen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile kürsüye çıkma sevinci yaşadı.



Şampiyonada, genç erkek kumite 68 kiloda Ahmet Yiğit Halıcı altın, 21 yaş altı kadın kata kategorisinde Damla Su Türemen gümüş, Tarık Koç, Arda Çekiç, Rafet Ege İnan ve Yunus Efdal Varol'dan oluşan genç erkek kata takımı gümüş, ümit erkek kumite 70 kiloda Tuna Bayram Bolat bronz, genç kadın kumite 48 kiloda Defne Eda Yıldırım bronz, 21 yaş altı kadın kumite 55 kiloda Buse Kılıç bronz, Ceylin Bayram, Türkan Feyza Çelik, Zeynep Eroğlu ve Azra Özcan'dan oluşan genç kadın kata takımı da bronz madalya aldı.



