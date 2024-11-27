Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihi zaferler peşinde

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.Ay-yıldızlı takım, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan ile 6. Grup'ta oynadı.Eleme gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört üçüncü, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 yenildi. İkinci maçında konuk ettiği Sırbistan ile 29-29 berabere kalan milliler, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 30-24 yendi. Dördüncü maçında konuk ettiği Bulgaristan karşısında 38-13 kazanan ay-yıldızlı takım, beşinci maçında Karadağ'a 30-28 mağlup olurken, altıncı ve son maçında konuk olduğu Sırbistan'a 30-22 yenildi.Türkiye, 6. Grupta elde ettiği sonuçlarla en iyi üçüncüler arasına girerek 2024 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.Avrupa Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirilecek.Şampiyonada 6 grupta 24 takım karşılaşacak. Türkiye, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile oynayacak.Organizasyonun B Grubu'nda Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Çekya, C Grubu'nda Fransa, İspanya, Polonya ve Portekiz, D Grubu'nda Danimarka, İsviçre, Hırvatistan ve Faroe Adaları, E Grubu'nda Norveç, Avusturya, Slovenya ve Slovakya, F Grubu'nda ise Hollanda, Almanya, İzlanda ve Ukrayna mücadele edecek.Grup müsabakaları sonrası ilk 2 sırada yer alan 12 takım, 6'şarlı 2 ana grupta şampiyonaya devam edecek. Bu gruplarda ilk 2 sırada yer alan takımlar yarı finale yükselecek, üçüncü sırada yer alan takımlar ise beşincilik maçı yapacak.A Milli Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katılacağı EHF Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında, ev sahiplerinden Macaristan ile yarın Debrecen kentinde karşı karşıya gelecek.Şampiyonanın final maçı, 15 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, EHF tarafından 1994'ten bu yana iki yılda bir düzenleniyor. Bugüne kadar 15 kez düzenlenen şampiyonada Norveç, 9 şampiyonlukla en başarılı ülke konumunda.Norveç ayrıca, 2004, 2006, 2008 ve 2010'da üst üste 4 kez şampiyonluğa uzanmayı başardı.Organizasyonda Danimarka, 3 şampiyonluk kazanırken, Fransa, Macaristan ve Karadağ'ın ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın oynandığı yıllarda 1994'ten beri şampiyon olan ülkeler şöyle:Norveç: 9 kez (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2022)Danimarka: 3 kez (1994, 1996 ve 2002)Macaristan: 1 kez (2000)Karadağ: 1 kez (2012)Fransa: 1 kez (2018)A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruplarda ilk ikiye kalarak 12 takım arasına adlarını yazdırmak olduğunu söyledi.Rakip takımlardan Kuzey Makedonya karşısında başarılı olacaklarına inandığını kaydeden Buceschi, "Diğer güçlü takımlardan da puan almayı amaçlıyoruz. İlk tur grup maçlarında kendimizi ilk ikiye atıp, 12 takımın yer alacağı ana grup etabına kalma şansını yakalamak istiyoruz. Bunun için de bütün takımlarla aynı derecede mücadele etmemiz, savaşmamız gerekecek." diye konuştu.Şampiyonadaki rakiplerinden İsveç ile Macaristan'ın gücüne dkkati çeken Buceschi, "İsveç ve Macaristan bizden çok deneyimli takımlar. Çok iyi sporcuları var ancak bu dönemde yurt dışında birçok sporcumuz oynuyor. Bunun verdiği tecrübeyle güçlü takımlar karışında da iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Kazanacağımız tecrübeyle, 2026'da Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı olmayı ve Dünya Şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.