Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Şubat tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Açık müsabakaları için hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı sporcular, organizasyona katılmak üzere teknik direktör Mesut Kapan, antrenörler Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu'nun eşliğinde bu ülkeye gitti.



Varşova 2025 Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:



Gül Kader Şentürk (52 kilo), Ayşenur Karadağ (57 kilo), Ayten Mediha Yeksan, Ezgi Karademir, Minel Akdeniz, Habibe Afyonlu (63 kilo), Hatice Vandemir (78 kilo), Soner Kumtaş (73 kilo), Bayram Kandemir (81 kilo), Ahmet Burak Çuhadar (90 kilo).



