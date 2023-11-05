Milli judocu Mihael Zgank'den bronz madalya

Milli judocu Mihael Zgank, Avrupa 3'üncüsü olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Mihael Zgank'den bronz madalya
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05 Kasım 2023 18:49
Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışan Mihael Zgank, erkekler 90 kiloda bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan Mihael Zgank, yarı finalde Sırp Nemanja Majdov'a yenilmesi sonucu 3'üncülük maçına çıktı.

Zgank, Rus Mansur Lorsanov'u mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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