Milli hentbolcular Kosova'yı devirdi

Letonya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası 2. Klasman mücadelesinde Türkiye, Kosova'yı 29-23 yendi.
Başkent Riga'da yapılan organizasyonda milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kosova'yı 29-23 mağlup etti.
İlk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya 34-19, ikinci maçında Letonya'ya 33-32 mağlup olan milli takımı, grubu üçüncü sırada tamamladı.
Klasman maçları oynayacak Türkiye'nin rakibi, diğer grup maçları tamamlanınca belli olacak.
Başkent Riga'da yapılan organizasyonda milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Kosova'yı 29-23 mağlup etti.
İlk karşılaşmasında Kuzey Makedonya'ya 34-19, ikinci maçında Letonya'ya 33-32 mağlup olan milli takımı, grubu üçüncü sırada tamamladı.
Klasman maçları oynayacak Türkiye'nin rakibi, diğer grup maçları tamamlanınca belli olacak.
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