Milli hentbolcu Diğdem Hoşgör, Polonya'ya gitti!

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda forma giyen Diğdem Hoşgör, Polonya temsilcisi AWS Energa Szczypiorno Kalisz'e transfer oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli hentbolcu Diğdem Hoşgör, Polonya'ya gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2024 17:08
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın oyuncularından Diğdem Hoşgör, Polonya temsilcisi AWS Energa Szczypiorno Kalisz'e transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımımız ve Konyaaltı Belediyespor'da sol oyun kurucu olarak forma giyen milli oyuncumuz Diğdem Hoşgör, Polonya'nın AWS Energa Szczypiorno Kalisz takımına transfer oldu. Milli oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery