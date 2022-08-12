Milli güreşçilerden 1'i altın 6 madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte milli sporcular günü 1'i altın olmak üzere 6 madalyayla bitirdi.



Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen güreş branşında serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yapıldı. Milli sporcular 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.



Kadınlar 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu altın, 53 kiloda Rahime Arı bronz; serbest stilde 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 92 kiloda Erhan Yaylacı, 125 kiloda Salim Ercan gümüş, 61 kiloda Recep Topal bronz madalya kazandı.



Serbest stilde müsabakalar sona erdi. Serbest güreşçiler oyunları 4 gümüş, 3 bronz madalyayla bitirdi. Organizasyonda yarın grekoromen stilde 55, 63, 72, 82 ve 97, kadınlarda ise 55, 65, 76 kilo maçları gerçekleştirilecek.





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