Milli güreşçi Selçuk Can'dan altın madalya!

Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda grekoromen stil 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Selçuk Can, altın madalya elde etti.



Hırvatistan'da düzenlenen organizasyonda Selçuk, sırasıyla Çinli Jian Tan, Polonyalı Roman Pacurkowski ve Fransa'dan Ibrahim Mahmoud Ghanem'i yenerek finale yükseldi



Milli güreşçi, finalde İranlı Sajjad Ali Imentalabfoumani'yi 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Selçuk Can, geçen yıl eylül ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya almıştı.



Türkiye, dünya sıralamasına puan veren Zagreb Açık Turnuvası'nda grekoromen stilde 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya kazandı.





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