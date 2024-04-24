Milli eskrimciler, Lüksemburg'da piste çıkacak

Lüksemburg'da düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda, 6 Milli eskrimci yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimciler, Lüksemburg'da piste çıkacak
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24 Nisan 2024 14:47
Milli eskrimciler, Lüksemburg'da düzenlenecek Avrupa Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Differdange kentinde 26-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada kılıç, epe ve flöre branşlarında 6 milli eskrimci, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için mücadele verecek.

Organizasyonda 26 Nisan Cuma günü erkekler flörede Can Alkış, kadınlar epede Aleyna Ertürk, 27 Nisan Cumartesi günü erkekler kılıçta Enver Yıldırım, kadınlar flörede İrem Karamete Baldini ve 28 Nisan Pazar günü kadınlar kılıçta Nisanur Erbil ile erkekler epede Hilmi Taha Ekenler milli formayı giyecek.

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