Milli boksörler, olimpiyat kotası için İtalya'da ringe çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için boks branşında 7 milli sporcu, 4-11 Mart'ta İtalya'da kota almaya çalışacak.



Türkiye Boks Federasyonundan alınan bilgiye göre, Paris 2024 için Busto Arsizio şehrinde 1. Dünya Eleme Turnuvası düzenlenecek.



Türkiye adına kadınlarda 57 kiloda Esra Yıldız ve 75 kiloda Büşra Işıldar, erkeklerde ise 57 kiloda Batuhan Çiftçi, 63.5 kiloda Mizan Aykol, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 92 kiloda Berat Acar ve +92 kiloda Yusuf Açık, Paris 2024 için kota almaya çalışacak.



Kadınlar 57 kiloda finale kalan sporcular, diğer kilolarda ise yarı final oynayan boksörler olimpiyata katılma hakkı elde edecek.



Bu turnuvada kota alamayan sporcular, Paris öncesi son kota yarışmalarına ise mayıs ayında Tayland'da çıkacak.



Türkiye şu ana kadar 6 kota aldı



Geçen yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda boks branşında Türkiye, 6 kota aldı.



Kadınlarda 50 kiloda son olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, erkeklerde ise 51 kiloda Samet Gümüş ile 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almaya hak kazanan milli sporcular oldu.





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