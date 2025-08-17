17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-052'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-052'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
2-252'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-278'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Milli atletler, Almanya'daki yarışmada 2 madalya elde etti

Almanya'da ülkemizi temsil eden milliler, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

calendar 17 Ağustos 2025 15:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atletler, Almanya'daki yarışmada 2 madalya elde etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya'daki Uluslararası Kuzey Thüringen yarışmasında mücadele eden milli atletler, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu kapsamında düzenlenen challenger kategorisindeki organizasyona katıldı.

Sondershausen kasabasındaki organizasyonda yarışan milli atletlerden Dilek Koçak, kadınlar 800 metrede 2'nci, Ömer Faruk Bozdağ ise erkekler 800 metrede 3. oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.