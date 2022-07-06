Milli atletler Akdeniz Oyunları'na damgasını vurdu

Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na damgasını vurdu



Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir'de parladı.



Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na adeta damga vuran ay-yıldızlı atletler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.



Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Oran kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı atletler 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı.



Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etmiş

oldu.



Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirveyi elde etti. İşte Türkiye'ye büyük başarıyı getiren sporcular ve madalyaları:



ALTIN



Jak Ali Harvey 100 metre

Ramil Guliyev 200 metre

Yasmani Copello 400m engelli

Özkan Baltacı Çekiç atma

Ersu Şaşma Sırıkla atlama

Ekaterina Guliyev 800 metre

Yasemin Can 5000 metre



GÜMÜŞ



Ramil Guliyev 100 metre

Tuğba Danışmaz Üç adım atlama

Kıvılcım Kaya Çekiç atma

Eda Tuğsuz Cirit atma

Erkek Takımı 4×100 metre



BRONZ



Özlem Becerek Disk atma

Kadın Takımı 4×400 metre

Erkek Takımı 4×400 metre





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