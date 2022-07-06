Milli atletler Akdeniz Oyunları'na damgasını vurdu

Turkcell ana sponsorluğundaki Atletizm Milli Takımı Akdeniz Oyunları'na damgasını vurdu
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir'de parladı.
Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na adeta damga vuran ay-yıldızlı atletler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Oran kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı atletler 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı.
Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etmiş
oldu.
Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirveyi elde etti. İşte Türkiye'ye büyük başarıyı getiren sporcular ve madalyaları:
ALTIN
Jak Ali Harvey 100 metre
Ramil Guliyev 200 metre
Yasmani Copello 400m engelli
Özkan Baltacı Çekiç atma
Ersu Şaşma Sırıkla atlama
Ekaterina Guliyev 800 metre
Yasemin Can 5000 metre
GÜMÜŞ
Ramil Guliyev 100 metre
Tuğba Danışmaz Üç adım atlama
Kıvılcım Kaya Çekiç atma
Eda Tuğsuz Cirit atma
Erkek Takımı 4×100 metre
BRONZ
Özlem Becerek Disk atma
Kadın Takımı 4×400 metre
Erkek Takımı 4×400 metre
Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir'de parladı.
Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'na adeta damga vuran ay-yıldızlı atletler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Oran kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı atletler 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı.
Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etmiş
oldu.
Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirveyi elde etti. İşte Türkiye'ye büyük başarıyı getiren sporcular ve madalyaları:
ALTIN
Jak Ali Harvey 100 metre
Ramil Guliyev 200 metre
Yasmani Copello 400m engelli
Özkan Baltacı Çekiç atma
Ersu Şaşma Sırıkla atlama
Ekaterina Guliyev 800 metre
Yasemin Can 5000 metre
GÜMÜŞ
Ramil Guliyev 100 metre
Tuğba Danışmaz Üç adım atlama
Kıvılcım Kaya Çekiç atma
Eda Tuğsuz Cirit atma
Erkek Takımı 4×100 metre
BRONZ
Özlem Becerek Disk atma
Kadın Takımı 4×400 metre
Erkek Takımı 4×400 metre
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