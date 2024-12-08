Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3. oldu

Avrupa Kors Şampiyonası'nın büyük kadınlar kategorisinde parkuru 26.01'lik sürede tamamlayan Yasemin Can 3. oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3. oldu
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08 Aralık 2024 14:38
Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyonada büyük kadınlar yarışı tamamlandı.

Türkiye'yi 7,5 kilometrelik bu kategoride Yasemin Can, Sümeyye Erol, Özlem Kaya Alıcı, Derya Kunur, Ruken Tek, Bahar Yıldırım temsil etti.

Yarışmada İtalyan atlet Nadia Battocletti 25.43'lük derece ile ipi ilk göğüsleyen sporcu olurken, 25.54'lük derece ile Alman sporcu Konstanze Klosterhalfen ikinci, Yasemin Can ise parkuru 26.01'lik süre ile tamamlayarak üçüncülüğü elde etti.

Bu kategoride mücadele eden Türk sporculardan Bahar Yıldırım 15'inci, Derya Kunur 30'uncu, Sümeyye Erol 45'inci, Ruken Tek 51'inci, Özlem Kaya Alıcı ise 72'inci sırada yer aldı.

 
 
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