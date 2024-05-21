Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'da zirvede!

Pfingstsportfest Rehlingen yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'da zirvede!
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21 Mayıs 2024 14:54
Almanya'daki Uluslararası Pfingstsportfest Rehlingen yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun gümüş kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Ersu, Rehlingen kasabasında düzenlenen yarışmayı 5,77 metrelik atlayışıyla ilk sırada tamamladı.

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