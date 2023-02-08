Milli atıcı depremde yaşamını yitirdi!

Milli atıcılardan Sefa Bayraktar, depremde hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı depremde yaşamını yitirdi!
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08 Şubat 2023 15:45
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş TOHM sporcularımızdan Sefa Bayraktar'ın ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

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