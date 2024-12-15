Millerimiz, Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında 3. oldu

Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, bronz madalya kazandı.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman'dan oluşan takım, Dormagen kentindeki organizasyonda Çin'i 45-29 ve Romanya'yı 45-31 yenerek yarı finale çıktı.



İtalya ile karşılaştığı yarı final maçını 45-34 kaybeden ay-yıldızlılar, 3'üncülük karşılaşmasında Fransa'yı 45-40 mağlup ederek bronz madalya elde etti.



