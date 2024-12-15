Millerimiz, Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında 3. oldu

Genç Milli Erkek Kılıç Takımı, Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında 3'üncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Millerimiz, Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında 3. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2024 19:47
Gençler Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Almanya ayağında mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Tolga Aslan, Enes Talha Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Furkan Yaman'dan oluşan takım, Dormagen kentindeki organizasyonda Çin'i 45-29 ve Romanya'yı 45-31 yenerek yarı finale çıktı.

İtalya ile karşılaştığı yarı final maçını 45-34 kaybeden ay-yıldızlılar, 3'üncülük karşılaşmasında Fransa'yı 45-40 mağlup ederek bronz madalya elde etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery