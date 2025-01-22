Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar'ın oyunu cesaret, kararlılık, zamanlama ve rekabetçilikten oluşuyor.
İşte Sporx'in merceğinden Milan Skriniar...
Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 tarihinde Slovakya'nın kalbinde yer alan yaklaşık 20.000 nüfuslu Ziar nad Hronom kasabasında doğdu. Slovakya futbolunun en prestijli kulüplerinden MSK Zilina'ya geçmeden önce futbol dünyasındaki ilk adımlarını doğduğu şehrin takımının akademisinde attı.
İlk maçına 17 yaşındayken çıktı:
"Çocukluğumdan beri futbolcu olmak istiyordum ve sahadayken her mücadelede her zaman her şeyimi verdim. Profesyonel olabileceğimi fark ettiğim an, Slovakya'da Zilina formasıyla ilk maçıma çıktığım andı."
"SADECE 18 AYDA SLOVAKYA'DAN INTER!"
Skriniar, Zilina'da gösterdiği başarılı performans sonrası Ocak 2016'da Sampdoria'ya transfer oldu. 4.5 yıllık sözleşmeye karşın ilk maçına nisan sonunda Lazio'ya karşı çıktı. Bir sonraki sezon Sampdoria'nın as stoperi oldu ve Serie A'da 35 maça çıktı.
Serie A'nın en yetenekli stoperlerinden biri olarak gösterilen Skriniar'ı Inter, 20 milyon euro ve takas karşılığı transfer etti. Skriniar transfer sonrası "Sadece 18 ayda Slovakya'dan çıkıp Inter'e transfer olmak muhteşem" dedi.
INTER'DE DİREKT AS STOPER OLDU
Inter'de direkt as stoper olarak başlayan Skriniar, ilk golünü ise henüz 4. maçında Crotone'ye karşı sağ ayağıyla kaydetti. Yeniden yapılanan Inter'in en önemli oyuncularından biri olan Skriniar, takımının 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasına dönmesinde büyük pay sahibi oldu.
Skriniar, 2019'da Inter ile tam 100 resmi maça çıkmış oldu ve bunların tamamında ilk 11'de yer aldı. İlk Şampiyonlar Ligi golünü 2021'de Sheriff Tiraspol'e karşı attı.
PSG'YE TRANSFERİ OLAY OLDU
Inter ile sözleşmesi 2023 yazında bitecekken ocak ayında Paris Saint-Germain'e imza attığını duyurdu. Bu gelişme üzerine Inter kaptanlık bandı Skriniar'dan alındı. Zira sezon başında Inter, Skriniar için PSG'den peşin 80 milyon euro talep etti ve bu rakamdan aşağı düşmedi. Skriniar'ın menajeri de Inter'in 80 milyon euro da ısrarcı olduğunu ve bu nedenle transferin yazın gerçekleşmediğini belirtti.
Şubat ayında sakatlandı ve sezonun geri kalanında, sözleşme yenilememesinden de kaynaklı olarak oynatılmadı.
Skriniar, 6 Temmuz 2023'te resmen Paris Saint-Germain oyuncusu oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda 32 maça çıktı ve ilk 11'in değişmezlerinden oldu. Bu sezon ise PSG Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından tercih edilmedi ve sadece 5 lig maçında görev alabildi.
NASIL BİR STOPER?
Skriniar, güçlü bir ikili mücadele oyuncusu ve savunma konusunda konsantre bir stoper olarak tanımlanıyor. Slovakya'da altyapıdan antrenörü Skriniar için 'Her zaman liderdi, saha içinde ve dışında' tabirini kullandı. Pozisyonel sezgisinin yanı sıra havadaki ve bire bir pozisyonlardaki savunma yeteneği nedeniyle birçok İtalyan uzmandan övgü aldı. L'Equipe gazetesi Skriniar'ın havadan pas ve uzun pas isabetliliğini, karmaşıklığını, düşük sakatlık eğilimini vurgulayarak heybetli bir figür olduğuna vurgu yaptı.
JAVIER ZANETTİ: "BENİM GİBİ BİRİ"
Inter'in efsane kaptanı Javier Zanetti, "Skriniar, iş ahlakı açısından çok özel biri. Futbolcuyken ben de Skrinar gibiydim. Az konuşurdum, çok şey gösterirdim, çok çalışırdım ve böyle liderlik yapardım." dedi.
STEFAN DE VRIJ: "KAYA GİBİDİR!"
Skriniar'ın Inter'den takım arkadaşı olan Stefan de Vrij, "Milan Skriniar her zaman Milan Skriniar'dır. Her zaman kaya gibidir. Gelen herkesi durdurur. Birebir pozisyonlarda güçlü, hiçbir futbolcu onu geçemez." demişti.
İşte Sporx'in merceğinden Milan Skriniar...
Milan Skriniar, 11 Şubat 1995 tarihinde Slovakya'nın kalbinde yer alan yaklaşık 20.000 nüfuslu Ziar nad Hronom kasabasında doğdu. Slovakya futbolunun en prestijli kulüplerinden MSK Zilina'ya geçmeden önce futbol dünyasındaki ilk adımlarını doğduğu şehrin takımının akademisinde attı.
İlk maçına 17 yaşındayken çıktı:
"Çocukluğumdan beri futbolcu olmak istiyordum ve sahadayken her mücadelede her zaman her şeyimi verdim. Profesyonel olabileceğimi fark ettiğim an, Slovakya'da Zilina formasıyla ilk maçıma çıktığım andı."
"SADECE 18 AYDA SLOVAKYA'DAN INTER!"
Skriniar, Zilina'da gösterdiği başarılı performans sonrası Ocak 2016'da Sampdoria'ya transfer oldu. 4.5 yıllık sözleşmeye karşın ilk maçına nisan sonunda Lazio'ya karşı çıktı. Bir sonraki sezon Sampdoria'nın as stoperi oldu ve Serie A'da 35 maça çıktı.
Serie A'nın en yetenekli stoperlerinden biri olarak gösterilen Skriniar'ı Inter, 20 milyon euro ve takas karşılığı transfer etti. Skriniar transfer sonrası "Sadece 18 ayda Slovakya'dan çıkıp Inter'e transfer olmak muhteşem" dedi.
INTER'DE DİREKT AS STOPER OLDU
Inter'de direkt as stoper olarak başlayan Skriniar, ilk golünü ise henüz 4. maçında Crotone'ye karşı sağ ayağıyla kaydetti. Yeniden yapılanan Inter'in en önemli oyuncularından biri olan Skriniar, takımının 6 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasına dönmesinde büyük pay sahibi oldu.
Skriniar, 2019'da Inter ile tam 100 resmi maça çıkmış oldu ve bunların tamamında ilk 11'de yer aldı. İlk Şampiyonlar Ligi golünü 2021'de Sheriff Tiraspol'e karşı attı.
PSG'YE TRANSFERİ OLAY OLDU
Inter ile sözleşmesi 2023 yazında bitecekken ocak ayında Paris Saint-Germain'e imza attığını duyurdu. Bu gelişme üzerine Inter kaptanlık bandı Skriniar'dan alındı. Zira sezon başında Inter, Skriniar için PSG'den peşin 80 milyon euro talep etti ve bu rakamdan aşağı düşmedi. Skriniar'ın menajeri de Inter'in 80 milyon euro da ısrarcı olduğunu ve bu nedenle transferin yazın gerçekleşmediğini belirtti.
Şubat ayında sakatlandı ve sezonun geri kalanında, sözleşme yenilememesinden de kaynaklı olarak oynatılmadı.
Skriniar, 6 Temmuz 2023'te resmen Paris Saint-Germain oyuncusu oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. İlk sezonunda 32 maça çıktı ve ilk 11'in değişmezlerinden oldu. Bu sezon ise PSG Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından tercih edilmedi ve sadece 5 lig maçında görev alabildi.
NASIL BİR STOPER?
Skriniar, güçlü bir ikili mücadele oyuncusu ve savunma konusunda konsantre bir stoper olarak tanımlanıyor. Slovakya'da altyapıdan antrenörü Skriniar için 'Her zaman liderdi, saha içinde ve dışında' tabirini kullandı. Pozisyonel sezgisinin yanı sıra havadaki ve bire bir pozisyonlardaki savunma yeteneği nedeniyle birçok İtalyan uzmandan övgü aldı. L'Equipe gazetesi Skriniar'ın havadan pas ve uzun pas isabetliliğini, karmaşıklığını, düşük sakatlık eğilimini vurgulayarak heybetli bir figür olduğuna vurgu yaptı.
JAVIER ZANETTİ: "BENİM GİBİ BİRİ"
Inter'in efsane kaptanı Javier Zanetti, "Skriniar, iş ahlakı açısından çok özel biri. Futbolcuyken ben de Skrinar gibiydim. Az konuşurdum, çok şey gösterirdim, çok çalışırdım ve böyle liderlik yapardım." dedi.
STEFAN DE VRIJ: "KAYA GİBİDİR!"
Skriniar'ın Inter'den takım arkadaşı olan Stefan de Vrij, "Milan Skriniar her zaman Milan Skriniar'dır. Her zaman kaya gibidir. Gelen herkesi durdurur. Birebir pozisyonlarda güçlü, hiçbir futbolcu onu geçemez." demişti.