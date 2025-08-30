Milan, Nkunku'yu açıkladı!

Milan, Chelsea'den Christopher Nkunku transferini resmen açıkladı.İtalyan ekibi, Chelsea'den 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.Milan, Nkunku transferi için Chelsea'ye 37 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek. Milan, Nkunku ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.Chelsea'de geçen sezon 48 maçta süre bulan Nkunku, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.