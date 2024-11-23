İtalya Serie A'nın 13. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus 0-0 berabere kaldı.



San Siro'da oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.



Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90+1'de yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Juventus 25, Milan ise 19 puana yükselmiş oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Lecce'ye konuk olurken, Milan sahasında Empoli'yi ağırlayacak.



