İtalya Serie A'nın 13. haftasında Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile Thiago Motta'nın yönetimindeki Juventus 0-0 berabere kaldı.
San Siro'da oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90+1'de yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Juventus 25, Milan ise 19 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Lecce'ye konuk olurken, Milan sahasında Empoli'yi ağırlayacak.
San Siro'da oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.
Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 90+1'de yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Juventus 25, Milan ise 19 puana yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Lecce'ye konuk olurken, Milan sahasında Empoli'yi ağırlayacak.