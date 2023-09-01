Milan'dan Krunic'e yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'nin transfer döneminde ısrarla istediği Rade Krunic'te son karar aşamasına girildi. Avrupa devi Milan, oyuncusunun takımda kalması için maaşını yükselterek yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Milan'dan Krunic'e yeni sözleşme teklifi
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01 Eylül 2023 08:34
Fenerbahçe'nin transfer gözdelerinden olan Rade Krunic'e Milan'dan sürpriz bir teklif geldi. Sarı-Lacivertli ekip, orta saha transferini bitirmek isterken 29 yaşındaki oyuncunun son kararını vermesini bekliyor.

Krunic'e sürpriz teklif

Özellikle Suudi Arabistan takımlarının astronomik teklifleriyle Avrupa pazarına girmesi, en hareketli transfer dönemlerinden birinin yaşanmasına neden oldu. Birçok yıldız, sürpriz imzalar attı. Avrupa'nın büyük liglerinde yaz dönemi transfer penceresi bu akşam kapanıyor. Bugünün son derece hareketli geçmesi bekleniyor. Milan, Fenerbahçe ve Lyon'un çok istediği Rade Krunic konusunda sürpriz bir adım attı. Kırmızı-Siyahlılar, 29 yaşındaki oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesini, maaşını 2.2 milyon Euro'a yükseltip 2026'ya kadar uzatma teklifinde bulundu. Krunic, düşünmek için kısa bir süre istedi.



Dzeko ve Baki görüşüyor

İtalyan devinin bu hamlesi, Boşnak yıldızın kaderini belirleyecek. Eğer başarılı orta saha oyuncusu teklifi kabul ederse, takımda kalacağı kesinleşecek. Milan'ın, Krunic'in bu öneriyi geri çevirmesi halinde ise oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı alacağı öğrenildi. Bu durumda Fenerbahçe ve Lyon ile pazarlıklar başlayacak. Sarı-Lacivertliler, hem yönetici Selahattin Baki hem de Edin Dzeko üzerinden Krunic ile sık sık görüşmeye devam ediyor. 

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